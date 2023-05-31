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Десять премьер красноярских музыкантов прозвучат на XXI фестивале «Азия — Сибирь — Европа»

Десять премьер красноярских музыкантов прозвучат на XXI фестивале «Азия — Сибирь — Европа»
Иллюстрация: vk.com / Красноярский камерный оркестр

Программа рассчитана практически на половину месяца: она продлится с 3 по 14 сентября 2023.

#НОВОСТИ

Осенью 2023 Красноярск вновь станет площадкой одного из самых масштабных музыкальных событий города. С 3 по 14 сентября пройдет XXI Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа». В этом году его позиционируют как «фестиваль премьер»: запланированы десять красноярских и две мировых.

Одно из значимых новшеств программы: объединение музыкального исполнительского искусства с драматическим театром. Так, жители и гости города станут первыми зрителями спектакля «Рахманинов. Письма без ответа» — коллаборации Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета и Красноярского камерного оркестра. Как и многие произведения в этом году, постановка приурочена к 150-летию со дня рождения композитора.

В списке премьер мирового уровня — созданный специально для фестиваля концерт для цимбал, органа и струнного оркестра.

В программе фестиваля заявлены семь концертов. Они пройдут на знаковых для музыкантов площадках: в Красноярском Оперном, Малом концертном зале имени И. Шпиллера, Органном зале, а также художественном музее имени Сурикова.

Подробную программу уже можно найти здесь.

справка

 
Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа» считается одним из ключевых проектов Красноярского камерного оркестра. Он проходит в Красноярске ежегодно, начиная с 2001. Участниками становятся крупнейшие музыканты мира: дирижеры, солисты, камерные ансамбли и оркестры Евразии.
 

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В этом году фестиваль пройдет традиционно в Шушенском. Даты проведения — с 6 по 9 июля. Организаторы назвали звездных исполнителей, которые выступят перед гостями.

Красноярский камерный оркестр признали краевым культурным наследием

В мае этого года коллектив отпразднует свое тридцатилетие. За эти годы он получил признание не только в России, но и за рубежом.

 

Автор: Петр Савельев
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