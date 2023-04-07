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Красноярский камерный оркестр признали краевым культурным наследием

Красноярский камерный оркестр признали краевым культурным наследием
Иллюстрация: Красноярский камерный оркестр

В мае этого года коллектив отпразднует свое тридцатилетие. За эти годы он получил признание не только в России, но и за рубежом.

#НОВОСТИ

Красноярскому камерному оркестру присвоили статус объекта культурного наследия Красноярского края. Соответствующий закон в двух чтениях приняли на сессии Заксобрания региона.

Председатель комитета ЗС по образованию и культуре Вера Оськина отметила, что за годы существования коллектив дал более 2 000 концертов. И не только в концертных залах, но и на других площадках — вплоть до вокзалов и городских площадей.

Единство школы, ансамблевая сыгранность, собственный творческий почерк позволили оркестру добиться высочайшего исполнительского мастерства, признания и любви красноярцев. Он внес весомый вклад в развитие культуры края, популяризируя классическую музыку не только в лучших концертных залах России и мира. Его вклад в развитие культуры просто неоценим», — сказала Оськина.

Красноярский камерный оркестр был создан в мае 1993. У истоков его основания стоял профессор, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Бенюмов. Он же и стал руководителем коллектива, который — и сейчас, и тогда — состоит из лучших выпускников и студентов Красноярского института искусств.

В разное время с оркестром выступали известные отечественные и зарубежные музыканты. Помимо Красноярска, коллектив давал концерты в самых престижных залах: во Дворце Музыки в Валенсии, в Золотом зале «Мюзикферайн» в Вене, во Дворце Сфорца в Милане, в Доме музыки в Москве и многих других.

Также Красноярский камерный является инициатором и организатором ежегодного международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа», в котором принимают участие крупнейшие музыканты Евразии — дирижеры, солисты, камерные ансамбли и оркестры.

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Автор: Петр Савельев
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