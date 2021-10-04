Гран-при II Международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова едет в Испанию

В Красноярске завершился II Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова. Лучшие молодые скрипачи мира из 10 стран прошли через четыре тура состязаний. До финала дошли шестеро.

Конкурс проходил с 20 сентября по 1 октября. В очных испытаниях в Красноярске приняли участие 18 человек из 10 стран: Австрии, Германии, Дании, Испании, Китая, России, Сингапура, США, Украины, Японии.

В жюри под председательством президента конкурса, легендарного скрипача, народного артиста СССР Виктора Третьякова вошли: Наталья Лихопой (Россия/Германия), Борис Кушнир (Австрия), Максим Венгеров (Израиль/Монако), Сергей Крылов (Италия/Россия), Михаил Бенюмов (Россия), Илья Калер (США), Брюно Монсенжон (Франция), Кристьян Ярви (Эстония/США).

Гран-при конкурса завоевала скрипачка, представляющая Испанию и Австрию, - Мария Дуэньяс, Кроме $20 000 она получила специальные премии: народного артиста Российской Федерации Валерия Гергиева; народного артиста Российской Федерации Павла Когана; народного артиста Российской Федерации Дениса Мацуева; народного артиста Советского Союза Владимира Спивакова – концерт с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» в Московском концертном зале «Зарядье» 8 октября 2021 года; Московской государственной академической филармонии.

Обладателем I премии и $15 000 призовых стал японец Юджин Каваи.

Вторую премию разделили между собой представитель США Кеннет Найто и Яков Павленко (Украина/Германия). Павленко также награждён специальной премией народного артиста СССР Юрия Башмета, специальной премией народного артиста Российской Федерации Валерия Гергиева, а Кеннет Найто - специальную премию заслуженного артиста Российской Федерации Вадима Репина.

Третью премию присудили россиянину Петру Федотову, кроме $7 000 он получил несколько специальных призов: губернатора Красноярского края (500 тысяч рублей), народного артиста Российской Федерации Дениса Мацуева. Также он стал обладателем скрипки работы немецкого мастера Игоря Луабаха.

Четвертая премия и $4 000 достались скрипачке, представляющей Японию и Данию, - Куми Симидзу.

Россиянка Мария Лундина стала обладателем специального приза главы города Красноярска (200 тысяч рублей), приза Красноярской краевой филармонии – выступление с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Ланде, а также она сможет выступить с Красноярским камерным оркестром под управлением Михаила Бенюмова.

Еще один спецприз – премию народного артиста Российской Федерации Валерия Гергиева – присудили исполнительнице из США Джулии Джонс.

Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова проходит раз в два года. I Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова состоялся в Красноярске в 2018 году: в нём принял участие 21 музыкант из 11 стран мира, победителем стал Сергей Догадин. Проведение II конкурса было запланировано на осень 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией, международное состязание скрипачей перенесли на 2021 год.

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