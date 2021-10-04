Гран-при II Международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова едет в Испанию
В Красноярске завершился II Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова. Лучшие молодые скрипачи мира из 10 стран прошли через четыре тура состязаний. До финала дошли шестеро.
Конкурс проходил с 20 сентября по 1 октября. В очных испытаниях в Красноярске приняли участие 18 человек из 10 стран: Австрии, Германии, Дании, Испании, Китая, России, Сингапура, США, Украины, Японии.
В жюри под председательством президента конкурса, легендарного скрипача, народного артиста СССР Виктора Третьякова вошли: Наталья Лихопой (Россия/Германия), Борис Кушнир (Австрия), Максим Венгеров (Израиль/Монако), Сергей Крылов (Италия/Россия), Михаил Бенюмов (Россия), Илья Калер (США), Брюно Монсенжон (Франция), Кристьян Ярви (Эстония/США).
Гран-при конкурса завоевала скрипачка, представляющая Испанию и Австрию, - Мария Дуэньяс, Кроме $20 000 она получила специальные премии: народного артиста Российской Федерации Валерия Гергиева; народного артиста Российской Федерации Павла Когана; народного артиста Российской Федерации Дениса Мацуева; народного артиста Советского Союза Владимира Спивакова – концерт с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» в Московском концертном зале «Зарядье» 8 октября 2021 года; Московской государственной академической филармонии.
Обладателем I премии и $15 000 призовых стал японец Юджин Каваи.
Вторую премию разделили между собой представитель США Кеннет Найто и Яков Павленко (Украина/Германия). Павленко также награждён специальной премией народного артиста СССР Юрия Башмета, специальной премией народного артиста Российской Федерации Валерия Гергиева, а Кеннет Найто - специальную премию заслуженного артиста Российской Федерации Вадима Репина.
Третью премию присудили россиянину Петру Федотову, кроме $7 000 он получил несколько специальных призов: губернатора Красноярского края (500 тысяч рублей), народного артиста Российской Федерации Дениса Мацуева. Также он стал обладателем скрипки работы немецкого мастера Игоря Луабаха.
Четвертая премия и $4 000 достались скрипачке, представляющей Японию и Данию, - Куми Симидзу.
Россиянка Мария Лундина стала обладателем специального приза главы города Красноярска (200 тысяч рублей), приза Красноярской краевой филармонии – выступление с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Ланде, а также она сможет выступить с Красноярским камерным оркестром под управлением Михаила Бенюмова.
Еще один спецприз – премию народного артиста Российской Федерации Валерия Гергиева – присудили исполнительнице из США Джулии Джонс.
Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова проходит раз в два года. I Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова состоялся в Красноярске в 2018 году: в нём принял участие 21 музыкант из 11 стран мира, победителем стал Сергей Догадин. Проведение II конкурса было запланировано на осень 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией, международное состязание скрипачей перенесли на 2021 год.
Читайте также:
-
Лариса Маркосьян: Вот вам Эверест — можете, идите!
С 20 сентября по 1 октября в Красноярске пройдет II Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова, который соберет плеяду музыкантов, которой может позавидовать любая столица мировой музыки.17.09.2021Новости ДККрасноярск
-
Скрипачка из Красноярска стала концертмейстером Берлинской государственной капеллы
В Германию она переехала в возрасте 20 лет, чтобы продолжить обучение, которым раньше занимался ее отец, после чего успела сыграть со множеством известных симфонических оркестров мира.20.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Красноярский камерный оркестр отметит 100-летие Астора Пьяццоллы
11 марта 2021 года исполняется сто лет со дня рождения выдающегося аргентинского композитора и музыканта Астора Пьяццоллы. Его знаменитое танго узнают даже те, кто никогда не слышал имени автора.02.03.2021Новости ДККрасноярск
-
Лариса Маркосьян: «Я знаю, что такое счастье»
Этой осенью в Красноярске состоялось событие, которое позволило причислить наш город к культурным столицам мира — I Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова.12.10.2018Новости ДККрасноярск