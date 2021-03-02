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Красноярский камерный оркестр отметит 100-летие Астора Пьяццоллы

Красноярский камерный оркестр отметит 100-летие Астора Пьяццоллы
Иллюстрация: Красноярский камерный оркестр

11 марта 2021 года исполняется сто лет со дня рождения выдающегося аргентинского композитора и музыканта Астора Пьяццоллы. Его знаменитое танго узнают даже те, кто никогда не слышал имени автора.

#НОВОСТИ

Красноярский камерный оркестр приготовил к 100-летию Пьяццоллы специальную программу. 8 и 10 марта в Доме офицеров прозвучит знаковое сочинение композитора – «Estaciones Porteñas» - «Времена года», цикл из четырех концертов. В нём Пьяццолла запечатлел не только календарную смену сезонов, но и пряный воздух улиц портовых улиц Буэнос-Айреса, разные этапы жизни бедного жителя пригорода аргентинской столицы. В сочинении композитор сочетает различные музыкальные традиции: классическую, джазовую, афро-испанскую.

Солисткой с Красноярским камерным оркестром выступит скрипачка Римма Бенюмова. Римма родилась в Красноярске, первым педагогом стал её отец — Михаил Бенюмов. Сейчас артистка заканчивает магистратуру Высшей школы музыки имени Х. Айслера в Берлине. Лауреат международных конкурсов имени Давида Ойстраха, Антона Рубинштейна и Виктора Третьякова, трёхкратная золотая медалистка Дельфийских игр стран СНГ. Выступала в Карнеги-холле, Московском международном Доме музыки, Миланском Театре Даль Верме, Харбинской филармонии.

 

Автор: Петр Савельев
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