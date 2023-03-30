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О Красноярске сняли документальный фильм «Полифония»

О Красноярске сняли документальный фильм «Полифония»
Иллюстрация: СМ.СИТИ

В Красноярске в Доме кино прошел кинопоказ документального фильма «Полифония». Одним из участников фильма стала красноярская строительная компания СМ.СИТИ.

#НОВОСТИ
Застройщик в своих проектах создает общественные городские пространства и наполняет их дружелюбной средой. 
Для нас этот фильм – возможность показать, что в Красноярске происходят изменения, что он может быть другим городом, одним из самых комфортных городов в России, который любят красноярцы и могут им гордиться», — поделился после премьеры директор по маркетингу СМ.СИТИ Александр Васильев. 
О Красноярске сняли документальный фильм «Полифония» 1
 
Кинокомпания «Саянфильм» и красноярский режиссер Василий Буйлов подняли в фильме сложную и важную тему – как и чем живет сегодня Красноярск, какую архитектуру имеет и  какой достоин. На вопросы документалистов отвечали архитекторы, урбанисты и девелоперы
У каждого города свое звучание, и это не звуки улиц, это мысли людей, которые в нем живут», — так высказался об этом фильме его создатель. 
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Автор: Александр Вознесенский
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