О Красноярске сняли документальный фильм «Полифония»

В Красноярске в Доме кино прошел кинопоказ документального фильма «Полифония». Одним из участников фильма стала красноярская строительная компания СМ.СИТИ.

Застройщик в своих проектах создает общественные городские пространства и наполняет их дружелюбной средой.

Для нас этот фильм – возможность показать, что в Красноярске происходят изменения, что он может быть другим городом, одним из самых комфортных городов в России, который любят красноярцы и могут им гордиться», — поделился после премьеры директор по маркетингу СМ.СИТИ Александр Васильев.

Кинокомпания «Саянфильм» и красноярский режиссер Василий Буйлов подняли в фильме сложную и важную тему – как и чем живет сегодня Красноярск, какую архитектуру имеет и какой достоин. На вопросы документалистов отвечали архитекторы, урбанисты и девелоперы

У каждого города свое звучание, и это не звуки улиц, это мысли людей, которые в нем живут», — так высказался об этом фильме его создатель.