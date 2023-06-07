Красноярские предприниматели могут обучиться креативному лидерству

Цель образовательной программы — развитие и креативная трансформация их стартапов и действующих проектов.

Предпринимателям, которые развивают свой бизнес в сфере креативных индустрий, дают возможность обучиться его развитию и трансформации. До 2 июля они могут подать заявки на участие в проекте «Лагерь креативных лидеров». Присоединиться могут креативные предприниматели, основатели стартапов и лидеры команд креативного сектора из любого региона страны.

Победителями станут десять человек. Их выберут ключевые креаторы федерального уровня:

Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий,

Евгений Капьев, генеральный директор издательства «Эксмо»,

Илья Бачурин, продюсер кино и телевидения, генеральный директор «Москонцерт»,

Юрий Омельченко, совладелец и PR-директор галереи современного искусства Omelchenko Gallery,

Екатерина Кузнецова, управляющий партнер маркетингового и креативного агентства Fingertips, сооснователь школы маркетинга Yummy Tips,

Роман Христюк, музыкальный продюсер, исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана и компании Igor Butman Music Group.

Для победителей «Лагеря креативных лидеров» подготовили четырехдневные интенсивы от экспертов сферы: аналитика реальных кейсов, нетворкинг с региональными представителями, экскурсии-погружения в креативные пространства городов-площадок. Ими станут Москва, Ульяновск, Тюмень, Красноярск.

Подать заявку на участие можно здесь.

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