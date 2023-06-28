В Красноярске на две недели закроют ул. Щорса
Движение решили закрыть полностью, чтобы ускорить капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Щорса. Если перекрывать улицу по полосам, то ремонт займет бы не меньше месяца, сообщили в мэрии.
Движение на улице будет ограничено с 23:00 29 июня до 23:00 15 июля.
Ул. Щорса будет закрыта для движения транспорта от пересечения с ул. Академика Павлова до пересечения с ул. Пионерской правды. От дома № 80 по ул. Щорса до ул. Пионерской правды движение полностью перекроют. Также выезд с ул. Пионерской правды на ул. Щорса в районе дома № 69 будет закрыт. Временные знаки «Движение запрещено» появятся на ул. Пионерской правды от ул. Кутузова до ул. Щорса. Кроме того, на улице Добролюбова от ул. Щорса до ул. Кутузова запретят остановку и стоянку автомобилей.
Объезжать перекрытые участки можно по Павлова, Пионерской правды до пересечения с ул. Щорса, Кутузова и Добролюбова. О перекрытия автомобилистов предупредят дорожные знаки.
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