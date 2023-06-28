В Красноярске на две недели закроют ул. Щорса

Иллюстрация: администрация Красноярска

Движение решили закрыть полностью, чтобы ускорить капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Щорса. Если перекрывать улицу по полосам, то ремонт займет бы не меньше месяца, сообщили в мэрии.