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В Красноярске на две недели закроют ул. Щорса

В Красноярске на две недели закроют ул. Щорса
Иллюстрация: администрация Красноярска

Движение решили закрыть полностью, чтобы ускорить капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Щорса. Если перекрывать улицу по полосам, то ремонт займет бы не меньше месяца, сообщили в мэрии.

#НОВОСТИ
Движение на улице будет ограничено с 23:00 29 июня до 23:00 15 июля. 
 
Ул. Щорса будет закрыта для движения транспорта от пересечения с ул. Академика Павлова до пересечения с ул. Пионерской правды. От дома № 80 по ул. Щорса до ул. Пионерской правды движение полностью перекроют. Также выезд с ул. Пионерской правды на ул. Щорса в районе дома № 69 будет закрыт. Временные знаки «Движение запрещено» появятся на ул. Пионерской правды от ул. Кутузова до ул. Щорса. Кроме того, на улице Добролюбова от ул. Щорса до ул. Кутузова запретят остановку и стоянку автомобилей.
 
В Красноярске на две недели закроют ул. Щорса 1
 
Объезжать перекрытые участки можно по Павлова, Пионерской правды до пересечения с ул. Щорса, Кутузова и Добролюбова. О перекрытия автомобилистов предупредят дорожные знаки.
 
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Автор: Петр Савельев
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