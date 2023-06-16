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В Красноярске перекроют Дубровинского и Марковского

В Красноярске перекроют Дубровинского и Марковского
Иллюстрация: администрация города

В Красноярске на следующей неделе начнется капитальный ремонт тепловых сетей. С 19 июня к работам приступят на ул. Дубровинского.

#НОВОСТИ
С 20:00 19 июня и до 15 августа в обе стороны будет закрыто движение от Парижской Коммуны до музейного центра «Площадь Мира». 
Объезжать участок водители смогут по параллельным улицам. Движение будет направлено через ул. Ленина и пр. Мира. Жители домов, во дворы которых заезд возможен только с ул. Дубровинского, к своим домам подъезжать смогут. Подрядная организация обеспечит доступ. Также доступен будет съезд на парковку возле Центральной набережной с ул. Парижской Коммуны», — сообщил руководитель центра организации дорожного движения МКУ «УДИБ» Роман Васильев.
Кроме ул. Дубровинского на следующей неделе перекроют и Марковского из-за ремонта теплосетей. Участок Сурикова временно сделают двухсторонним. Когда закроют Сурикова в мэрии пообещали рассказать позднее. Также до перекрытия улицы представят временную схему движения. 
 
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Автор: Петр Савельев
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