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На площади Революции в Красноярске начнут строить станцию метро

На площади Революции в Красноярске начнут строить станцию метро
Иллюстрация: ГК "Моспроект-3"/VK

Это вторая станция, проект которой был одобрен госэкспертизой.

#НОВОСТИ

Госэкспертиза согласовала проект подготовки территории для строительства станции метро «Площадь Революции» в Красноярске. Об этом сообщили в группе компаний «Моспроект-3», которая и разработала документацию.

На первом этапе работ предусматривается вынос с территории строительной площадки инженерных сетей и их переустройство. Всего предстоит переложить более 700 метров сетей водоснабжения и канализации, 570 метров кабелей электроснабжения и наружного освещения, а также свыше 10,5 тысяч метров сетей связи», — рассказали в пресс-службе организации.

На время строительства здесь также будет демонтированы троллейбусные провода. Восстановят их на этапе благоустройства территории.

«Площадь Революции» стала второй станцией красноярского метрополитена, получившей одобрение госэкспертиза. В мае 2023 работы начались на ул. Молокова — в районе станции «Улица Шахтеров». Всего же первая линия метро в Красноярске будет включать две наземных и четыре подземных станции. Ее протяженность составит 10,8 км. Завершить ее планируют в 2026.

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Теперь его передадут в прокуратуру Красноярского края для ознакомления и передачи в суд.

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Впервые за 10 лет на улице проводят комплексный ремонт дороги. На участке протяженностью 2,3 км от кольца Матросова до остановки «Студенческая» расширят дорогу с 2 полос до 3-4.

Больше 5 млрд из бюджета края выделят на красноярские дороги

Это практически четверть от общего объема средств, направленных на всю дорожную отрасль региона.

Автор: Петр Савельев
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