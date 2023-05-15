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В Красноярске на улице Молокова готовят площадку под первую станцию метро

В Красноярске на улице Молокова готовят площадку под первую станцию метро
Иллюстрация: ГК «Бамтоннельстрой-Мост»

Около будущей станции метро «Улица Шахтёров» начались подготовительные работы. Подрядчику предстоит вынесут инженерные сети, снести некапитальные сооружения, сделать объездные дороги до ул. Батурина.

#НОВОСТИ
В это же время специалисты начнут строительство котлована остановочного пункта «Улица Шахтеров». Он необходим для монтажа двух тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), которые пробурят два перегонных  тоннеля длиной 3 275 метров каждый  от  остановочного пункта «Улица Шахтеров» до остановочного пункта «Карла Маркса». Диаметр каждого ТПМК составит 6 метров», — рассказал Владимир Гартиг, генеральный директор ООО «Бамтоннельстрой-Красноярск».
В начале мая Центр транспортной логистики получил положительное заключение госэкспертизы на подготовку территории строительной площадки остановочного пункта «Улица Шахтеров» первой линии метротрамвая в Красноярске. Генеральным подрядчиком проекта является АО «Моспроект–3», а субподрядчиком — ГК «Бамтоннельстрой-Мост».
 
Инфраструктурный кредит из федерального бюджета на строительство метро составил 89,4 млрд рублей, краевой бюджет направил на подготовительные работы 2,7 млрд рублей. Протяженность первой линии метро составит 10,8 км. Она будет включать две наземные и четыре подземные станции. Всего будет возведено 17,2 километра подземных сооружений скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Объект должны сдать до конца 2026.
 
 
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Проект подготовки территории под нее получил положительное заключение госэкспертизы.

89 млрд инвестируют в строительство метротрамвая в Красноярске

Начало строительства первой линии запланировано на 2023, а завершение строительно-монтажных работ — на 2026.

Красноярский метротрамвай не пойдет по уже проложенным тоннелям метро

Сейчас на их содержание ежегодно тратится порядка 80 млн рублей.

 

Автор: Петр Савельев
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