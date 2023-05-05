Красноярску одобрили начало строительства первой станции метро

Проект подготовки территории под нее получил положительное заключение госэкспертизы.

В Красноярске начнут готовить землю под первую станцию метро — госэкспертиза одобрила соответствующий проект. Об этом рассказал врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков во время общения с красноярцами в соцсетях.

Буквально на этой неделе было получено заключение государственной экспертизы для начала работ по станции на улице Шахтеров. Я рассчитываю, что подрядные организации в ближайшее время смогут приступить к этим работам, проведя необходимую подготовку. Далее все будет зависеть от того, как будут проходить экспертизу документация на следующие этапы, и мы соответственно будем организовывать работу в этом направлении», — сказал Котюков.

Проект предполагает переустройство инженерных коммуникаций, снос некапитальных сооружений, а также продление существующих объездных дорог до ул. Батурина. Далее будет построена монтажно-щитовую камера для старта тоннелепроходческих механизированных комплексов.

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