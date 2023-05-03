Высокогорский мост в Красноярском крае планируют сдать к концу лета

Ранее в планах значился конец 2023, но работы идут с опережением графика.

Движение по Высокогорскому мосту в Енисейском районе Красноярского края планируют запустить в августе 2023. Об этом рассказали в Краевом управлении автодорог.

По словам дорожников, сейчас мост готов на 90%. Изначально завершить его планировали в декабре 2023, но работы идут с опережением графика.

На фото: Высокогорский мост, 02.05.2023; Источник: t.me/krudor_2650627

Строительство этого моста через Енисей началось летом 2021. Общий объем финансирования превышает 7 млрд рублей.