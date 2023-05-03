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Высокогорский мост в Красноярском крае планируют сдать к концу лета

Высокогорский мост в Красноярском крае планируют сдать к концу лета
Иллюстрация: t.me/krudor_2650627

Ранее в планах значился конец 2023, но работы идут с опережением графика.

#НОВОСТИ

Движение по Высокогорскому мосту в Енисейском районе Красноярского края планируют запустить в августе 2023. Об этом рассказали в Краевом управлении автодорог.

По словам дорожников, сейчас мост готов на 90%. Изначально завершить его планировали в декабре 2023, но работы идут с опережением графика.

Высокогорский мост в Красноярском крае планируют сдать к концу лета 1

На фото: Высокогорский мост, 02.05.2023; Источник: t.me/krudor_2650627

Строительство этого моста через Енисей началось летом 2021. Общий объем финансирования превышает 7 млрд рублей.

Автор: Петр Савельев
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