Расследование дела Олега Митволя о хищении при строительстве красноярского метро завершено

Теперь его передадут в прокуратуру Красноярского края для ознакомления и передачи в суд.

Следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении председателя совета директоров компании «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя окончено. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, Митволя арестовали в июне 2022. Его подозревают в хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Спустя несколько дней после ареста, Митволь заключил со следствием досудебное соглашение и был готов возместить ущерб, нанесенный бюджету. Состоялся ли этот возврат, не сообщается.

Теперь, по данным собеседника ТАСС, с материалами дела, которое насчитывает примерно 20 томов, будет знакомиться обвиняемый и его защита. После этого оно будет направлено в прокуратуру Красноярского края для утверждения обвинительного заключения и далее в суд (если, конечно, прокурора удовлетворят выводы следователей ФСБ, которые и вели это дело).

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