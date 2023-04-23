Премьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставке

Я был приглашен на эту должность губернатором Александром Уссом. В течение пяти лет я возглавлял высший орган исполнительной власти края, координировал деятельность членов Правительства. Вместе с ними мы прошли через все трудности, с которыми сталкивался регион в этот период, работали над реализацией приоритетных проектов, создавали прочный фундамент для стабильного развития Красноярского края. Значительно обновили социальную инфраструктуру, укрепили финансовую систему, сформировали эффективные механизмы стимулирования инвесторов, чтобы в дальнейшем обеспечить доходную базу бюджета, достойную Красноярского края. Провели большое количество крупных международных и общероссийских мероприятий, тем самым заложив новые традиции в сфере спорта и культуры, благодаря чему край стал точкой притяжения для гостей и предметом гордости для красноярцев. Красноярскому краю есть чем гордиться. Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель правительства — знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом», — сообщил г-н Лапшин.