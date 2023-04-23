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Премьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставке

Юрий Лапшин
Юрий Лапшин. Иллюстрация: trk7.ru

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края, написал заявление об отставке, сообщает пресс-служба краевой администрации.

#НОВОСТИ

Я был приглашен на эту должность губернатором Александром Уссом. В течение пяти лет я возглавлял высший орган исполнительной власти края, координировал деятельность членов Правительства. Вместе с ними мы прошли через все трудности, с которыми сталкивался регион в этот период, работали над реализацией приоритетных проектов, создавали прочный фундамент для стабильного развития Красноярского края. Значительно обновили социальную инфраструктуру, укрепили финансовую систему, сформировали эффективные механизмы стимулирования инвесторов, чтобы в дальнейшем обеспечить доходную базу бюджета, достойную Красноярского края. Провели большое количество крупных международных и общероссийских мероприятий, тем самым заложив новые традиции в сфере спорта и культуры, благодаря чему край стал точкой притяжения для гостей и предметом гордости для красноярцев. Красноярскому краю есть чем гордиться. Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель правительства — знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом», — сообщил г-н Лапшин.

В пресс-службе правительства региона добавили, что врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков принял отставку премьер-министра.

Напомним, губернатор Усс объявил об отставке 20 апреля 2023, сообщив, что получил предложение о работе на федеральном уровне.

В тот же день президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Котюкова врио главы региона.

21 апреля Анатолий Серышев, полпред президента в СФО, представил г-на Котюкова краевым депутатам и чиновникам.

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Автор: Петр Савельев
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