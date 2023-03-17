Губернатор Александр Усс поехал в Ереван

Глава региона в составе российской парламентской делегации сейчас находится в Армении с рабочим визитом.

Сегодня он примет участие в 36-ом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Федеральным Собранием Российской Федерации. Мероприятие пройдет в Цахкадзоре, сообщается на сайте регионального правительства. Александр Усс выступит по теме сотрудничества Красноярского края и Армении в гуманитарной и экономической сферах.

Нам есть что рассказать о сделанном и о планах на будущее. В прошлом году внешнеторговый оборот между Красноярским краем и Арменией вырос многократно», – прокомментировал губернатор свой рабочий визит.

Сегодня в Цахкадзоре Александр Усс примет участие в церемонии открытия Русского центра в местной юношеской школе искусств. А вчера вместе с членами Совета Федерации он побывал в одной из ереванских школ, где передали ученикам учебники по различным предметам. Книги купили при поддержке благотворительного фонда и губернатора.

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