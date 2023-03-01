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«Енисейская Сибирь» открыла представительство в Казахстане

«Енисейская Сибирь» открыла представительство в Казахстане
Иллюстрация: администрация Красноярска

В столице Казахстана, Астане, с 1 марта начало работать представительство Корпорации развития Енисейской Сибири. Планы обсуждали в 2022 во время визита Александра Усса, губернатора, в Казахстан.

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Тогда же достигли договоренностей о создании представительства. Представительство «Енисейской Сибири» будет заниматься вопросами экспорта товаров из Красноярского края в Казахстан и другие азиатские страны, поддержкой импорта, привлекать инвестиции на территории Енисейской Сибири и Казахстана. Руководителем представительства назначен Дамир Омаров.
 
По информации краевого правительства, сейчас свыше 200 компаний края занимаются экспортом и импортом в Казахстан. За 2022 внешнеторговый оборот края с республикой вырос почти в 2,5 раза и превысил 165,4 млн долларов, объем экспортных поставок возрос в 1,6 раза и составил 89,8 млн долларов. Красноярский край экспортирует драгоценные камни, металлы, продукты неорганической химии, древесину оборудование. Из Казахстана в регион привозят овощи, фрукты, мясо, сельхозтехнику, запчасти, обрабатывающее оборудование.
 
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Автор: Петр Савельев
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