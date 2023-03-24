Министру экономики Красноярского края назначили заместителя
Анастасия Лустова назначена на должность заместителя министра экономики и регионального развития Красноярского края.
Информация появилась на сайте регионального правительства. Распоряжение 17 марта подписал первый заместитель губернатора края — председатель правительства Юрий Лапшин. Документ вступил в силу в тот же день.
С Анастасией Лустовой заключен контракт на 2 года.
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