565 млрд инвестиций и развитие до 2035: итоги КЭФ-2023

О главных событиях КЭФ-2023 — в финальном обзоре «Делового квартала».

3 марта завершилось одно из магистральных событий для представителей власти, бизнеса и промышленности — Красноярский экономический форум. В 2023 он прошел в 19-й раз, но и в этот год не обошлось без новшеств.

19-й Красноярский экономический форум «Время Сибири» прошел с 1 по 3 марта на базе Многофункционального комплекса СФУ. Для экспертов и спикеров, которые могли присоединиться только в дистанционном формате, организовали выездные студии в Москве, Пекине и Астане. Участники обозначили главные векторы и тренды развития сибирского макрорегиона до 2035. Дискуссии прошли в контексте расширения внешнеэкономических связей, а также раскрытия инвестиционного, научного и промышленного потенциала СФО.

Особое внимание уделим стратегии развития Сибири до 2035. По сути, КЭФ станет первой площадкой, где будет формироваться план мероприятий по ее реализации на несколько лет вперед. Гибридный формат дает возможность расширить как аудиторию форума, так и экспертное представительство, привлечь к дискуссии большое количество отечественных и зарубежных спикеров», — подчеркивал Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края.

В 2023 на КЭФ подписали 69 соглашений, по условиям которых общая сумма инвестиций достигла 565 млрд рублей. Такой результат называют абсолютным рекордом за последние годы проведения форума.

Сергей Ладыженко, генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири», обратил внимание, что КЭФ-2023 традиционно носит инвестиционный акцент.

Форум направлен на продвижение инвестиционного потенциала, и мы ожидаем большой ответ и интерес от международного и российского бизнес-сообществ. В рамках стратегии импортозамещения и укрепления нашей научно-технологического составляющей это достаточно яркий формат», — отмечал Сергей Ладыженко.

Старт форуму дала молодежная площадка «Поколение 2035», тему которой определили как «Профессионалы будущего: образование и карьера 2035». Ее организовало молодежное правительство Красноярского края, посвятив мероприятия блока трансформации системы образования. В состав участников вошли более 1000 молодых предпринимателей, студентов, специалистов, общественных деятелей и активистов.

Образование определяет притягательность региона, и Сибирь сегодня предлагает хороший уровень обучения как в гуманитарной, так и в научной сфере. Мы стремимся наши высшие учебные заведения ориентировать на потребности практики: тот же СФУ задумывался как научно-образовательная платформа для крупнейших предприятий — локомотивов нашей экономики», — пояснял Александр Усс, губернатор Красноярского края.

Одним из центральных мероприятий блока стало пленарное заседание «Профессионалы будущего: образование и карьера 2035»: к нему присоединились эксперты федерального и регионального уровней.

Следует закрепить для себя тренд на непрерывность образования: необходимо приспосабливаться и всегда держать руку на пульсе. И, конечно, создавая [рабочие места] здесь [в регионах Сибири], важно быть актуальными для всей страны. Красноярский край точно имеет все возможности привлекать молодых специалистов», — отмечала Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

2 марта открылась деловая программа Красноярского экономического форума, основным событием которой стало пленарное заседание «Время Сибири». В состав участников вошли Александр Усс, губернатор Красноярского края; Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ; Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и госстроительству; Олег Дерипаска, руководитель «Русал» и En+ Group; Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк»; Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.

Красноярский край — один из стержневых регионов и России, и Сибири. Об этом говорят и его площадь, и региональный валовый продукт: в прошлом году он достиг 3,5 трлн рублей. Здесь преобладают сырьевые отрасли, которые являются нашими „национальными чемпионами“, но и доля обрабатывающей промышленности достаточно высока — 40%. В то же время мы считаем, что структурная перестановка экономики Сибири нужна Красноярскому краю. У нас есть серьезный опыт и хорошие примеры: машиностроительные комплексы, предприятия „Росатома“», — подводил итоги обсуждения Александр Усс.

Губернатор края отметил потребность в развитии новых транспортных коридоров, в том числе с выходом на Монголию и Китай. Также глава региона обратил внимание на необходимость создания мультимодального транспортного хаба на базе международного аэропорта Красноярск.

Виктория Абрамченко, которая приняла участие в форуме дистанционно, напомнила, что в январе 2023 федеральное правительство определило стратегию социально-экономического развития СФО до 2035, и сейчас главная задача власти — обеспечить экономический рост регионов за счёт реализации имеющегося потенциала.

К дискуссии присоединился и Олег Дерипаска, руководитель «Русал» и En+ Group: он отметил, что сейчас для российской экономики категорически важно взаимодействие государства с частным бизнесом, так как именно предприниматели нашли решения, которые затем использовались и правительством страны для заполнения вакуума, появившегося вследствие ухода европейских партнеров.

Теперь мы четче понимаем, какие проблемы стоят, чтобы восстановить темпы роста, которые Сибирь заслуживает — я считаю, они должны быть двузначными. Товары и оборудование должны проезжать в обе стороны: мы на верном пути, но хотелось бы, чтобы это было быстрее. И, конечно, нужно ехать в Азию — искать и привлекать новых партнеров, создавать для них условия», — заявлял Олег Дерипаска.

2 марта на площадке Красноярского экономического форума впервые прошла презентация инвестиционных проектов Сибирского федерального округа. В состав участников вошли представители девяти регионов: республик Алтай, Тыва и Хакасия; Красноярского и Алтайского краев; Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областей.

В этом году площадку Красноярского экономического форума мы разделили со всеми сибирскими регионами. Это сделано для того, чтобы обсудить богатый потенциал, который есть у регионов Сибирского федерального округа. Это и богатая сырьевая база, и уникальные человеческие ресурсы, и научно-технологический потенциал, — все то, что может стать серьезной опорой и экономическом оплотом для развития нашей страны», — отметила в ходе встречи Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края.

В ходе Красноярского экономического форума силами профильных экспертов была составлена дорожная карта по реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

Обсудили на КЭФ-2023 и меры поддержки народов Крайнего Севера, занимающихся традиционными ремеслами и промыслами. К панельной дискуссии присоединились основатели национальных брендов, предприниматели и мастера из сферы креативной индустрии, представители органов власти Красноярского края и муниципалитетов северных территорий, научного сообщества. Они обсудили, каким образом сформировать устойчивый интерес потребителя к продукции ремесленничества, а также разобрали взаимосвязь развития туристической инфраструктуры с ростом спроса на изделия народных художественных промыслов.

3 марта стал финальным днем КЭФ: в 2023 в него впервые вошел блок, раскрывающий гастрономический потенциал Красноярского края и СФО. На площадке собрались рестораторы Сибири и Урала, а также знаковые для региональной, российской и мировой гастрономии персоны.

Когда я думаю про Сибирь, я думаю про Красноярск, Енисей, кедровые орехи, чистейшую озерную и речную рыбу, огромное количество традиций, красивейших людей и природу... Здесь единственное место, где повар может получить высшее образование — это оазис и оплот нового гастробудущего. Я бы даже сейчас хотел учиться в таком университете, ведь самое важное в любой профессии — образование», — делился Владимир Мухин, руководитель гастрономической команды White Rabbit.

Аналогичное мнение высказал и ресторатор Александр Сысоев.

Здесь есть сочетание трех важных компонентов: действительно сильные ресторанные шеф-повара, активная аудитория, и самое важное — база. В Высшую школу гастрономии я ехал с завышенными ожиданиями, но даже они оказались на уровень ниже, чем то, что я увидел», — отмечал автор Telegram-канала «Сысоев FM».

Одним из заключительных мероприятий стал благотворительный забег «Добрая пятерка»: он уже превратился в традицию КЭФ и одну из «визитных карточек» Красноярска. В этот раз трассу проложили по спортивному маршруту в эко-парке «Гремячая Грива». Внесенные участниками регистрационные взносы, которые суммарно принесли 238 300 рублей, отправятся в центр «Дом матери» и приют для бездомных собак «Алькин Дом».

Благотворительный забег стал частью КЭФ-ФЕСТ — специальной программы спортивных и культурных мероприятий, которая проходила с 1 по 4 марта. За время форума прошло более 20 соревнований, товарищеских матчей, театральных постановок и выставок.

Ранее «Деловой квартал» подготовил дайджест, в котором собрал главную информацию о центральных событиях КЭФ-2023 «Время Сибири» — прочитать его можно здесь.