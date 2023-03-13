Главное о КЭФ-2023: дайджест «ДК»

О магистральных темах, заметных проектах, важных решениях и значимых цифрах на КЭФ-2023 — в обзоре «Делового квартала».

С 1 по 3 марта на Красноярском экономическом форуме, который в 2023 прошел в 19-й раз, представили инновационные проекты, озвучили достигнутые результаты и дальнейшие планы, создали новые коммуникации внутри региона и СФО. Рассказываем, какими были главные события, лица и числа «Времени Сибири».

В преддверии форума организаторы провели пресс-конференцию, на которой озвучили, что ждет участников и гостей КЭФ-2023, и уточнили, какие форматы дополнят программу в этом году.

Первый день форума открылся молодежной площадкой «Поколение 2035» — в этом году она стала уже четырнадцатой. В 2023 ее позиционировали как место для дискуссий на темы образования, карьеры и профессиональной ориентации для нынешних школьников и студентов.

Основные мероприятия деловой программы прошли 2 марта, а ее центральным событием стало пленарное заседание «Время Сибири».

Тогда же прошла первая в истории КЭФ презентация инвестиционных проектов: представители регионов СФО озвучили, какие инициативы, способные раскрыть территориальный потенциал, нуждаются в поддержке инвесторов.

Одним из основных треков стал «Развитие Арктики»: этот блок собрал значительное представительство коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ. Суммарно на форум прибыли представители малых народностей из 20 регионов.

Еще одной ключевой площадкой стала презентация новых технологий, которую организовал Красноярский региональный бизнес-инкубатор. Девять красноярских компаний рассказали о разработках в сферах IT, промышленного производства, медицинской реабилитации, а также безопасности дорожного движения.

Одним из самых заметных итогов КЭФ стало количество подписанных там соглашений: их число достигло 69, а общая сумма — 565 млрд рублей.

В финальный день форума значительное внимание уделили гастрономии края: сибирские и федеральные рестораторы обсудили развитие индустрии гостеприимства в регионе. В список ключевых гостей включили бренд-шефа ресторанного альянса Москвы White Rabbit Family Владимира Мухина.

Заключительным мероприятием стал благотворительный забег «Добрая пятерка»: в этом году взносы участников составили 238 300 рублей. Эти средства переведут в центр «Дом матери» и приют для бездомных собак «Алькин Дом».

Напомним, ранее «Деловой квартал» собрал в одной публикации главные показатели 19-го Красноярского экономического форума.

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