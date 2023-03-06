Благотворительный забег «Добрая пятерка» стал финальным событием КЭФ-2023

В заключительный день 19-го Красноярского экономического форума состоялся традиционный забег «Добрая пятерка» — собранную сумму направят в благотворительные фонды.

3 марта прошел благотворительный забег «Добрая пятерка» — традиционное мероприятие, которое проходит в рамках Красноярского экономического форума. Все участники забега при регистрации вносили символический денежный взнос суммой от 500 рублей: по желанию можно было оставить более крупную сумму, а все собранные деньги — 238 300 рублей — будут переведены в благотворительные фонды. Часть средств направят в центр «Дом матери», который занимается помощью мамам и беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Другая часть взносов отправится в приют для бездомных собак «Алькин Дом». Присоединиться к забегу могли как участники и гости КЭФ, так и жители города.

Трассу проложили по спортивному маршруту в эко-парке «Гремячая Грива»: общая дистанция составила один круг в 3,6 километра. В этом году забег прошел в экстремальных условиях — все время шел мокрый снег, который под ногами превращался в «кашу» и серьезно мешал бегунам. Но погода не остановила спортсменов-любителей, и в 2023 благотворительный забег «Добрая пятерка» собрал 391 человека: 217 женщин и 174 мужчины.

Каждый из участников получал собственный стартовый номер с чипом хронометража, а также специальную литую медаль. Победителей и призеров определяли среди женщин и мужчин в абсолютном зачете. Первое место среди мужчин занял Павел Моисеенко с показателем 13,32 минуты. На второй позиции — Павел Тарасов с результатом 13,45, а третья строчка — у Никиты Хутокогира с результатом 13,47.

Тройка женщин-лидеров выглядит так: первое место заняла Кристина Тимофеева с результатом 17,09; на второй строчке Дарина Никитина, преодолевшая дистанцию за 17,21 минуты; третьей стала Аделина Мухина, результат которой составил 18 минут.

Благотворительный забег стал частью КЭФ-ФЕСТ — специальной программы спортивных и культурных мероприятий, которая проходила с 1 по 4 марта. За время форума прошло более 20 соревнований, товарищеских матчей, театральных постановок и экспозиций.

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