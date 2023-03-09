10 главных цифр КЭФ-2023

3 марта завершился 19-й Красноярский экономический форум: со слов организаторов, в 2023 некоторые из показателей форума превысили данные прошлого года в 3,5 раза.

Например, всего на КЭФ-2023 «Время Сибири» зарегистрировалось более 7 тысяч участников. Среди них — представители 65 субъектов России, а также делегации из 10 иностранных государств.

Кроме них, в состав участников традиционно вошли представители органов власти федерального уровня, главы регионов Сибирского федерального округа, владельцы и руководители крупного бизнеса. К экспертам, спикерам и гостям также присоединились члены общественных и научных организаций Красноярска.

Как «Деловой квартал» сообщал ранее, в 2023 на КЭФ подписали 69 соглашений, согласно которым общая сумма инвестиций достигла 565 млрд рублей — эта сумма позиционируется как абсолютно рекордная за последние годы проведения форума.

В 2023 количество мероприятий КЭФ расширили до 80: к деловому и молодежному блоку впервые добавилась гастрономическая программа. Она была организована совместно с Институтом гастрономии СФУ и ресторанными холдингами Красноярска.

Для дополнительного расширения пула экспертов в этом году в рамках КЭФ организовали три выездных студии в Москве, Астане и Пекине.

В 2023 форум продолжил функционирование в гибридном формате: площадки можно было не только посетить, но и наблюдать за пленарными заседаниями, стратегическими сессиями, панельными дискуссиями и открытыми диалогами в онлайн-режиме.

К финальному дню форума количество просмотров трансляций форума пересекло отметку в 1,5 млн. По прогнозам организаторов, в ближайшие дни этот показатель должен увеличиться до 2,5 млн.

Увеличилась и «онлайн-география»: КЭФ смотрели в 40 странах, среди которых — США, несколько государств Европы, а также страны Азии и Латинской Америки.

Еще одной из опорных цифр стала сумма, собранная на одном из традиционных мероприятий КЭФ — благотворительном забеге «Добрая пятерка». В 2023 выкупленные участниками лоты принесли 238 300 рублей. Взносы отправят в две организации: центр «Дом матери» и приют для бездомных собак «Алькин Дом». Эти средства стали результатом участия в забеге 391 бегуна.

О том, какие темы стали центральными на КЭФ-2023, «Деловой квартал» рассказывал здесь.