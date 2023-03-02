На базе Красноярского аэропорта будут обслуживать новые российские самолеты

На КЭФ-2023 подписали трехстороннее соглашение о создании центра послепродажного обслуживания новой отечественной авиационной техники на базе международного аэропорта Красноярск.

Документ подписали Юрий Лапшин, премьер края, Андрей Метцлер, гендиректор аэропорта и Сергей Федоров, врио гендиректора АО «Уральский завод гражданской авиации».

По словам Юрия Лапшина, это соглашение — еще один шаг в направлении создания авиационной отрасли региона.

Андрей Метцлер подчеркнул, что новый проект станет ключевым для развития отечественной гражданской малой авиации.

Красноярск считаем правильным выбором: у нас уникальное географическое положение в центре России, наша инфраструктура позволяет реализовывать самые амбициозные проекты, мы готовы к смелым вызовам», - подчеркнул руководитель аэропорта.

Добавим, летом прошлого года правительством РФ была утверждена Комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года. Документ нацелен на сокращение негативных последствий от введения ограничительных мер в отношении отечественной авиации. Одной из стратегических задач стал ускоренный переход на авиатехнику российского производства.