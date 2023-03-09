В Красноярском крае проверят более 500 участков золотодобычи
В крае началась подготовка к проверке золотодобывающих предприятий. В 2023 планируют проинспектировать 536 лицензионных участков добычи россыпного золота.
Рейды будут проходить как с земли, так и с воздуха. Впервые проверят золотодобытчиков в Эвенкийском муниципальном районе.
В 2021 мы выявили 18 организаций, нарушающих экологическое законодательство, в 2022 году их число составило 13. Это и есть наша главная задача – свести такие нарушения к минимуму. Первые рейды начнутся со сходом снежного покрова, когда золотопромышленники приступят к работе», — рассказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования края.
По информации минэкологии, среди самых частых нарушений — отсутствие разрешительной документации, несанкционированное складирование отходов на почву, непредоставление в контролирующие органы отчета о результатах производственного экологического контроля.
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