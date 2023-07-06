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Высокогорский мост на севере Красноярского края заасфальтировали

Высокогорский мост на севере Красноярского края заасфальтировали
Иллюстрация: пресс-служба КрУДора

Скоро дорожники начнут испытания сооружения. Сдать мост планируют в конце этого года.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае закончили асфальтировать Высокогорский мост и подходы к нему. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. В общей сложности протяженность заасфальтированной части составила более 4 км.

Подрядчик уже начал монтировать освещение на мосту, судовую сигнализацию и оборудование транспортной безопасности, приступил к установке дорожно-знаковой информации. Работу планируется завершить к 25 июля, после чего начнется подготовка объекта к вводу в эксплуатацию», — рассказал руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.

Высокогорский мост на севере Красноярского края заасфальтировали 1

пресс-служба КрУДора

Вскоре дорожники планируют провести испытания моста, проверив его основные конструктивные элементы и подвергнув сооружение динамическим и статическим нагрузкам с помощью грузовой техники.

Высокогорский мост начали строить в Северо-Енисейском районе Красноярского края в 2020. На возведение объекта потрачено более 7 млрд рублей. Первоначально закончить работы на мосту планировалось в конце 2023, но скорее всего это случится в конце лета.

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Автор: Петр Савельев
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