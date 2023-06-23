Иргиредмет защитил проект карьера магнезита в Красноярском крае

Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов (Иргиредмет) защитил в Главгосэкспертизе проект добычи магнезита в Красноярском крае.

Тальское месторождение расположено в Мотыгинском районе, на севере края.

Инвестором выступает группа «Магнезит» (Челябинская область, г. Сатка).

На месторождении планируется построить карьер мощностью 1 млн тонн в год.

С момента введения его в эксплуатацию Россия полностью перестанет зависеть от импортного сырья в производстве огнеупорных материалов.

Геологические структуры месторождения представляют собой мономинеральные породы, состоящие почти на 95% из магнезита — основного сырья для производства огнеупорных материалов, отработку запасов месторождения выполнят открытым способом», — цитирует «Октагон Медиа» слова Николая Егера, главного эксперта проекта.

Тальский магнезит имеет высокое качество, и это его преимущество.

Другой плюс — логистика. В Мотыгинском районе протекает река Ангара, по которой можно отправлять сырье к Енисею, а затем выгружать в с. Абалаково, где расположен железнодорожный хаб, а далее отправлять на Транссиб.

Подобная схема уже отработана — группа «Магнезит» с 2006 разрабатывает Киргитейское месторождение в этом же районе. Переработка сырья данного месторождения, отличающегося самым высоким качеством минерала из всех разведанных в СНГ месторождений магнезита, позволяет стабильно получать из него плавленый периклаз с содержанием MgO свыше 98%, что практически недостижимо при использовании сырья остальных месторождений СНГ и большинства месторождений КНР.

По данным КР «Енисейская Сибирь», реконструкция и строительство новых мощностей Киргитейского и Тальского месторождений предполагает увеличение объемов плавки магнезита до 50 тыс. тонн в год с перспективой увеличения потребности выпуска в будущем.

Срок реализации проекта — 2022…2025. Объем инвестиций — 1,9 млрд рублей.

В сумме Киргитейское и Тальское месторождения дадут компании сырьевую базу в Красноярском крае 105 млн тонн особо чистого сырья.

В проекте Тальского месторождения предусмотрены работы по строительству карьера, применение высокопроизводительного горнотранспортного оборудования и иной техники. Предполагаются к размещению площадки горных работ, отвального хозяйства, а также дробильно-сортировочный комплекс.

Начало строительства объекта запланировано на IV кв. 2023.

magnezit.ru

Участок площадью 460 га подготовлен для выполнения работ — проведены изыскания, включая археологические раскопки, а также экологическая экспертиза.

Напомним, что группа «Магнезит» пришла в Красноярский край при активном содействии губернатора Александра Хлопонина и все соглашения с компанией были подписаны в ходе Красноярского экономического форума.

По данным ЦНИИгеолнеруд, на 83% разведанных запасов магнезита в России залегают в Иркутской области на территории Савинского месторождения на юго-западе области — более 2 млрд тонн руды. Месторождение считается крупнейшим в мире.

Власти Прибайкалья за последние 20 лет предпринимали несколько попыток найти инвестора для Савинского месторождения. Основная сложность — отсутствие инфраструктуры — ближайшие Ангарск и Усолье-Сибирское находятся на расстоянии 100 км, покрытых дикой сибирской тайгой.

Справка Группа «Магнезит» является крупнейшим производителем огнеупоров и технологических решений для промышленности в России. Группа осуществляет полный цикл добычи и производства огнеупорной продукции. Общий объем выпуска превышает 800 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций по программе технологической модернизации до 2027 превышает 34 млрд. рублей.

Читайте далее