Составлен топ вакансий для работы на инвестпроекте «Енисейская Сибирь»

Сейчас на инвестиционный проект требуется более 3 тысяч человек. Агентство труда и занятости населения региона составило топ-5 вакансий, где готовы платить более 275 тыс. рублей.

Так, «Горевский горно-обогатительный комбинат» в Мотыгинском районе ищет главного геолога и заместителя главного геолога. Им готовы платить до 275 тыс. рублей и 224 тыс. рублей соответственно.

Главному специалисту административно-хозяйственного отдела и главному специалисту материально-технического обеспечения и логистики в компании «ТаймырБурСервис» (Дудинка) предлагают заработную плату в 155 тыс. рублей.

Также в топ дорогих предложений попала вакансия машиниста бульдозера 6 разряда. Рабочий требуется в компанию «ТБС-Логистика». Ему готовы платить 148 тысяч рублей.

Читайте также:

Если по уровню заработной платы регион показывает очень приличные результаты, то дельта между крупными и мелкими населенными пунктами здесь одна из самых больших в России.

Самые высокие заработки по отраслям определили специалисты РИА Рейтинг. Аналитики учитывали зарплаты в тех сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины в декабре 2022 по региону составила 59,2 тыс. рублей. Это второе место по СФО. За 2022 рост зарплат медиков составил 5%.