Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.04
81,54
90,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Составлен топ вакансий для работы на инвестпроекте «Енисейская Сибирь»

Составлен топ вакансий для работы на инвестпроекте «Енисейская Сибирь»
Иллюстрация: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сейчас на инвестиционный проект требуется более 3 тысяч человек. Агентство труда и занятости населения региона составило топ-5 вакансий, где готовы платить более 275 тыс. рублей.

#НОВОСТИ
Так, «Горевский горно-обогатительный комбинат» в Мотыгинском районе ищет главного геолога и заместителя главного геолога. Им готовы платить до 275 тыс. рублей и 224 тыс. рублей соответственно. 
 
Главному специалисту административно-хозяйственного отдела и главному специалисту материально-технического обеспечения и логистики в компании «ТаймырБурСервис» (Дудинка) предлагают заработную плату в 155 тыс. рублей. 
 
Также в топ дорогих предложений попала вакансия машиниста бульдозера 6 разряда. Рабочий требуется в компанию «ТБС-Логистика». Ему готовы платить 148 тысяч рублей.
 
Читайте также:
 

Если по уровню заработной платы регион показывает очень приличные результаты, то дельта между крупными и мелкими населенными пунктами здесь одна из самых больших в России.

Самые высокие заработки по отраслям определили специалисты РИА Рейтинг. Аналитики учитывали зарплаты в тех сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины в декабре 2022 по региону составила 59,2 тыс. рублей. Это второе место по СФО. За 2022 рост зарплат медиков составил 5%.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский предприниматель Константин Сенченко решил покинуть ГорсоветКрасноярский предприниматель Константин Сенченко решил покинуть Горсовет
  • Премьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставкеПремьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставке
  • 73% строящегося жилья Красноярска нереализованы73% строящегося жилья Красноярска нереализованы
  • Красноярский ХК «Сокол» впервые завоевал серебро Кубка ПетроваКрасноярский ХК «Сокол» впервые завоевал серебро Кубка Петрова
  • Михаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского краяМихаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.