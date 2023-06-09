Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.06
82,09
88,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Горевский ГОК судится с Росприроднадзором из-за загрязнения Ангары

Карьер Горевского ГОКа
Карьер Горевского ГОКа. Иллюстрация: youtube.com/@econedr

Предприятие несогласно с выводами ведомства, о причастности к экологическим проблемам реки.

#НОВОСТИ

Горевский горно-обогатительный комбинат обратился в суд с требованием отменить предписание Енисейского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования, об устранении нарушений, повлекших загрязнение Ангары.

К выводу о причастности ГОКа к загрязнению реки Росприроднадзор пришел в результате проверки карьера предприятия, расположенного в Мотыгинском районе, которая показала превышение концентрации тяжелых металлов в Ангаре.

Горняки же не согласны с этими выводами. Они считают, что сам факт сброса в Ангару сточных вод установлен не был, а растворенные металлы намыло из коренных пород. На основании этого они и просят отменить предписание природоохранного ведомства.

Читайте также:

Старателям могут запретить мыть золото в районе Сисима

В прошлом году они уже попадали в поле зрения прокуратуры. Теперь дошло до суда.

Штрафы за нарушение квот по выбросам могут помешать экологической модернизации предприятий

В Госдуме рассмотрят поправки, предполагающие введение оборотных штрафов для предприятий, превышающих установленные квоты по вредным выбросам.

Енисейское пароходство вложило в экологическую программу свыше 300 млн рублей

Экофлот организации насчитывает семь судов. На их эксплуатацию и содержание пошла большая часть средств.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Владимир Егоров перевел краевому бюджету 391 млн рублейВладимир Егоров перевел краевому бюджету 391 млн рублей
  • Региональный координационный центр создается в Красноярском краеРегиональный координационный центр создается в Красноярском крае
  • Авиакомпания «Россия» снова полетела в Минводы из КрасноярскаАвиакомпания «Россия» снова полетела в Минводы из Красноярска
  • Дилерский центр электромобилей EVOLUTE открылся в КрасноярскеДилерский центр электромобилей EVOLUTE открылся в Красноярске
  • В Красноярском крае к лету ввели 603 тысячи кв. м жильяВ Красноярском крае к лету ввели 603 тысячи кв. м жилья
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.