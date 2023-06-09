Горевский ГОК судится с Росприроднадзором из-за загрязнения Ангары
Предприятие несогласно с выводами ведомства, о причастности к экологическим проблемам реки.
Горевский горно-обогатительный комбинат обратился в суд с требованием отменить предписание Енисейского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования, об устранении нарушений, повлекших загрязнение Ангары.
К выводу о причастности ГОКа к загрязнению реки Росприроднадзор пришел в результате проверки карьера предприятия, расположенного в Мотыгинском районе, которая показала превышение концентрации тяжелых металлов в Ангаре.
Горняки же не согласны с этими выводами. Они считают, что сам факт сброса в Ангару сточных вод установлен не был, а растворенные металлы намыло из коренных пород. На основании этого они и просят отменить предписание природоохранного ведомства.
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