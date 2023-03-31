Старателям могут запретить мыть золото в районе Сисима

В прошлом году они уже попадали в поле зрения прокуратуры. Теперь дошло до суда.

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края просит приостановить деятельность компании «Сисим». С таким заявлением ведомство обратилось в Арбитражный суд региона.

Старатели добывают россыпное золото на Верхнем Сисимском дражном полигоне в долине реки Сисим (Курагинский район). Проверка природоохранной прокуратуры, в которой участвовали представители министерства, выяснила, что работа эта ведется с нарушением природоохранного законодательства. В частности, из отстойников отработанной воды, та попадает в Сисим, чем загрязняет его.

Вопрос о принятии заявления к производству пока не решен — это произойдет в ближайшие дни.

В сентябре 2022 компания «Сисим», с еще двумя своими коллегами — артелями «Кедран» и «Чибижек» — которые также моют золото в Курагинском районе, уже попадали в поле зрения природоохранной прокуратуры по тому же поводу. Связано ли нынешнее заявление Минэкологии с теми проверками, не сообщается. Меж тем, в октябре того же года деятельность «Сисима» в районе рек Кан и Тукша, которые также згрязнялись компанией.

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