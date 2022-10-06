В Красноярском крае еще одних старателей поймали на экологических нарушениях

На этот раз в поле зрения природоохранной прокуратуры попали золотодобытчики из Ермаковского района.

Компанию «Ресурс», которая моет золото в Ермаковском районе, уличили в нарушении требований экологического законодательства. Об этом сообщили в Красноярской природоохранной прокуратуре, по результатам проведенных проверок.

Выяснилось, что в своей деятельности старатели не соблюдали законы об обращении с отходами и об охране водных объектов, а также вели ее без согласования с Федеральным агентством по рыболовству.

В результате природопользователем не проведена оценка негативного воздействия на водные биоресурсы и не проводятся компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов», — рассказали в прокуратуре.

К проверкам были привлечены специалисты министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, Енисейского территориального управления Росрыболовства, Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Красноярского филиала ВНИРО, ФГБУ «Среднесибирское УГМС».

Отобранные ими пробы воды переданы на анализ, после которого будут приниматься процессуальные решения.

Это уже не первый раз, когда старатели Красноярского края попадают в поле зрения контролирующих органов. Так, в сентябре этого года на аналогичных нарушениях поймали золотодобытчиков в Курагинском районе. А осенью 2021 краевое Минэкологии собиралось отозвать лицензии у 18 подобных компаний и тоже за создание проблем с экологией.

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