Министерство экологии Красноярского края отзывает лицензии у 18 золотодобытчиков
Об этом на круглом столе «Добыча россыпного золота в Красноярском крае и Алтае-Саянском экорегионе: экологические итоги сезона» сообщила заместитель министра региона Юлия Гуменюк.
Ведомство уже готовит документы в Роснедра на компании, которые систематически нарушают природоохранное законодательство, пишет ТАСС.
Сейчас по 18 предприятиям, которые в текущем году были повторно пойманы, мы готовим документы в Роснедра для того, чтобы они рассмотрели вопрос по отзыву лицензий», - сообщила Юлия Гуменюк.
В Красноярском крае выдано более 400 лицензий для организаций золотодобывающей отрасли, сейчас в регионе идут проверки золотодобывающих предприятий.
Контроль над этой отраслью усилили после ЧП в артели «Сисим», когда в результате прорыва дамбы на реке погибли 20 человек и еще 23 пострадали. Кроме того, были загрязнены реки Сисим и Сейба.
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