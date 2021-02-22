Компания «Сисим» выплатила 180 млн рублей за экологический ущерб

Компания «Сисим» погасила иск от природоохранной прокуратуры, возместив таким образом ущерб, нанесенный прорывом дамб.

Напомним, осенью 2019 года на прииске, принадлежащем компании «Сисим», прорвало нескольких кустарно возведенных дамб. В потоке умерло 17 человек, 44 пострадали, двое так и не найдены. Из-за прорыва грязный поток попал в русла двух рек в Курагинском районе — Сейбы и Сисима.

После проверки и детального изучения случившегося, Роспотребнадзор установил размер компесационной выплаты. Она составила 180 млн рублей. Иск природоохранной прокуратуры к компании был подан в Ленинский суд Красноярска и удовлетворен. Компания заплатила по иску. Средства направлены в федеральный бюджет.