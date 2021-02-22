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Компания «Сисим» выплатила 180 млн рублей за экологический ущерб

Компания «Сисим» выплатила 180 млн рублей за экологический ущерб
Иллюстрация: ТАСС

Компания «Сисим» погасила иск от природоохранной прокуратуры, возместив таким образом ущерб, нанесенный прорывом дамб.

#НОВОСТИ

Напомним, осенью 2019 года на прииске, принадлежащем компании «Сисим», прорвало нескольких кустарно возведенных дамб. В потоке умерло 17 человек, 44 пострадали, двое так и не найдены. Из-за прорыва грязный поток попал в русла двух рек в Курагинском районе — Сейбы и Сисима.

После проверки и детального изучения случившегося, Роспотребнадзор установил размер компесационной  выплаты. Она составила 180 млн рублей. Иск природоохранной прокуратуры к компании был подан в Ленинский суд Красноярска и удовлетворен. Компания заплатила по иску. Средства направлены в федеральный бюджет.

Автор: Петр Савельев
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