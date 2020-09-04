Губернатор края вручил награды Президента России

Награды разного достоинства вручили 20 жителям региона. Орден Почета получил председатель совета Крайпотребсоюза Вячеслав Иванов, Орден Дружбы – Тамерлан Дзгоев, который ранее занимал должность генерального директора Горевского горно-обогатительного комбината и исполнительного директора Новоангарского обогатительного комбината.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены семь красноярцев, в их числе уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова. Медали «За спасение погибавших» удостоены двое сотрудников ООО «Сисим» Игорь Маралов и Евгений Сергиенко, спасавшие своих коллег во время прорыва дамбы на прииске в октябре 2019 года.

Также губернатор вручил свидетельства о присвоении почетных званий в разных отраслях экономики.