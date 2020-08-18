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В Красноярском крае готовят площадку под строительство моста через Енисей

В Красноярском крае готовят площадку под строительство моста через Енисей
Иллюстрация: Крудор

«Мостострой-11», выигравший торги на строительство моста в районе поселка Высокогорский, приступает к работам. А пока краевые производители изготавливают комплектующие для нового объекта.

#НОВОСТИ
Сейчас подрядчик обустраивает стройплощадку и земельные участки, прокладывают технические проезды, оборудуют склад для хранения конструкций, проверяют грунт для свайного основания. В планах на этот год — возвести 6 из 11 опор переправы. 
 
Напомним, контракт на работы был заключен в июле. Предельная стоимость объекта – 8 млрд 269 млн рублей, из них на строительство в этом году предусмотрено 767 млн рублей. Финансирование будет вестись сразу из двух бюджетов - краевого и федерального. Ранее объект был включен в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». 
 
Протяженность моста составит 2 км, а длина — 1,2 км. Проезжая часть будет двухполосной. Кроме того, построят примыкания и кольцевую развязку на левом берегу реки. Завершить возведение объекта планируют в ноябре 2023 года.
 
Ранее в минтрансе обсуждали с компанией «Мостострой-11» возможность привлечь краевых производителей к поставке комплектующих. В компании тогда выразили готовность сотрудничать с местными компаниями при условии соблюдения сроков и качества продукции. Все компании, которые заявят о своей готовности, поставить комплектующие на возведение моста, пройдут обязательный аудит.
 
Как уточнили в пресс-службе Корпорация развития Енисейской Сибири, сейчас одна из местных компаний выполняет заказ на производство 33-метровых пролетных строений. Также рассматривается возможность привлечения Восточно-Сибирского завода металлоконструкций (г. Назарово) к поставкам металлоконструкций, которых требуется на объект 9 тыс. тонн. 
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