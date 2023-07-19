Высокогорский мост признали надежным

Испытания сооружения прошли на позапрошлой неделе. Результат удовлетворил экспертов.

Высокогорскому мосту в Красноярском крае выдали положительное заключение по результатам испытаний, сообщили в региональном Минтрансе.

Мост испытывали на позапрошлой неделе. Для этого по нему 22 раза проехало 14 грузовиков, массой 35 тонн каждый. В процессе испытаний измерялись колебания и прогибы моста при статической и динамичной нагрузке.

Первичные результаты обследования и приемочных испытаний свидетельствуют о том, что строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, а также действующими нормативами. Фактическая работа несущих конструкций всех пролетных строений под действием нагрузок соответствует расчетным показателям, заложенным в проекте», — рассказал первый заместитель руководителя Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Юрий Васильев.

По словам начальника отдела строительства искусственных сооружений КрУДора Владимира Пиго, сейчас на Высокогорском мосту ведутся пусконаладочные работы. После их окончания и получения всех разрешений его запустят в эксплуатацию. Ожидается, что это произойдет в конце лета этого года.

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