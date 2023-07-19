Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.07
90,42
101,64
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Высокогорский мост признали надежным

Высокогорский мост признали надежным
Иллюстрация: пресс-служба "Полюса"

Испытания сооружения прошли на позапрошлой неделе. Результат удовлетворил экспертов.

#НОВОСТИ

Высокогорскому мосту в Красноярском крае выдали положительное заключение по результатам испытаний, сообщили в региональном Минтрансе.

Мост испытывали на позапрошлой неделе. Для этого по нему 22 раза проехало 14 грузовиков, массой 35 тонн каждый. В процессе испытаний измерялись колебания и прогибы моста при статической и динамичной нагрузке.

Первичные результаты обследования и приемочных испытаний свидетельствуют о том, что строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, а также действующими нормативами. Фактическая работа несущих конструкций всех пролетных строений под действием нагрузок соответствует расчетным показателям, заложенным в проекте», — рассказал первый заместитель руководителя Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Юрий Васильев.

По словам начальника отдела строительства искусственных сооружений КрУДора Владимира Пиго, сейчас на Высокогорском мосту ведутся пусконаладочные работы. После их окончания и получения всех разрешений его запустят в эксплуатацию. Ожидается, что это произойдет в конце лета этого года.

Читайте также:

В Красноярске выделят больше средств на ремонт дорог

В пригороде Красноярска в 2024 отремонтируют больше дорог. Такое поручение дал Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края, на заседании президиума правительства региона.

Иргиредмет защитил проект карьера магнезита в Красноярском крае

Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов (Иргиредмет) защитил в Главгосэкспертизе проект добычи магнезита в Красноярском крае.

В Красноярске вернулись к ремонту улицы 60 лет Октября

Ремонт здесь начался месяц назад. За это время рабочие убрали пешеходные ограждения и сняли часть дорожного покрытия вдоль бордюр. Затем работы остановились.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске выделят больше средств на ремонт дорогВ Красноярске выделят больше средств на ремонт дорог
  • «Аврора» запустит рейсы «Якутск — Красноярск» с 20 июля«Аврора» запустит рейсы «Якутск — Красноярск» с 20 июля
  • Дело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до судаДело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до суда
  • Компании просят предложить кандидатов на звание «Заслуженный экономист Красноярского края»Компании просят предложить кандидатов на звание «Заслуженный экономист Красноярского края»
  • Спрос на ипотеку в Красноярском крае вырос на 40%Спрос на ипотеку в Красноярском крае вырос на 40%
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.