Высокогорский мост прошел нагрузку грузовиками в 500 тонн
В Енисейском районе края завершается строительство Высокогорского моста и подходов к нему.
На днях объект прошел испытание многотонными грузовиками.
Специалисты обследовали основные конструктивные элементы моста — опоры, пролетные строения, деформационные швы, дорожное полотно, систему водоотвода, барьерные и перильные ограждения. После чего приступили к основным испытаниям пролетных строений моста.
Для измерения общих перемещений конструкций и прогиба пролетов 14 груженых самосвалов с полной массой каждого автомобиля по 35 т выстроили на мосту в разном порядке.
Всего реализовано 22 варианта построений на всех 10 пролетах моста. Максимальная нагрузка одновременно находящейся на мосту техники составляла 490 тонн.
Динамические испытания заключались в проезде грузовых машин по отдельным участкам моста. Специалисты замеряли колебания пролетов и скорость их затухания при проезде техники как беспрепятственно, так и через искусственную неровность, в том числе и на различных скоростях.
По итогам обработки и анализа полученных результатов испытаний на соответствие фактических параметров сооружения расчетным, комиссия вынесет оценку о возможности сдачи моста в эксплуатацию. Кроме того, на их основе будет составлен паспорт моста и научно-технический отчет.
Напомним, протяженность сооружения составит почти 1,2 км, вес пролетных строений 8+ тыс. т.
Читайте по теме
-
Высокогорский мост на севере Красноярского края заасфальтировали
Скоро дорожники начнут испытания сооружения. Сдать мост планируют в конце этого года.06.07.2023Новости ДККрасноярск
-
Высокогорский мост в Красноярском крае планируют сдать к концу лета
Ранее в планах значился конец 2023, но работы идут с опережением графика.03.05.2023Новости ДККрасноярск
-
Готовность Высокогорского моста составляет 90%
Строители установили пролетное строение моста в русле реки на проектные отметки.07.04.2023Новости ДККрасноярск
-
Высокогорский мост в Красноярском крае будет готов к осени
Сегодня строители завершили монтаж последнего мостового пролета на севере края, таким образом, соединили два берега Енисея.25.01.2023Новости ДККрасноярск