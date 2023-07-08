Высокогорский мост прошел нагрузку грузовиками в 500 тонн

В Енисейском районе края завершается строительство Высокогорского моста и подходов к нему.

На днях объект прошел испытание многотонными грузовиками.

Специалисты обследовали основные конструктивные элементы моста — опоры, пролетные строения, деформационные швы, дорожное полотно, систему водоотвода, барьерные и перильные ограждения. После чего приступили к основным испытаниям пролетных строений моста.

Для измерения общих перемещений конструкций и прогиба пролетов 14 груженых самосвалов с полной массой каждого автомобиля по 35 т выстроили на мосту в разном порядке.

Всего реализовано 22 варианта построений на всех 10 пролетах моста. Максимальная нагрузка одновременно находящейся на мосту техники составляла 490 тонн.

Динамические испытания заключались в проезде грузовых машин по отдельным участкам моста. Специалисты замеряли колебания пролетов и скорость их затухания при проезде техники как беспрепятственно, так и через искусственную неровность, в том числе и на различных скоростях.

По итогам обработки и анализа полученных результатов испытаний на соответствие фактических параметров сооружения расчетным, комиссия вынесет оценку о возможности сдачи моста в эксплуатацию. Кроме того, на их основе будет составлен паспорт моста и научно-технический отчет.

Напомним, протяженность сооружения составит почти 1,2 км, вес пролетных строений 8+ тыс. т.

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