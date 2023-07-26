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В Красноярске ищут подрядчика для проектирования новой дороги на Бугаче

В Красноярске ищут подрядчика для проектирования новой дороги на Бугаче
Иллюстрация: администрация города

Администрация Красноярска объявила тендер по поиску компании, которая займется проектированием дороги к новому детскому саду и автогородку на Бугаче.

#НОВОСТИ
Победителю торгов нужно запроектировать дорогу в IV микрорайоне жилого района Бугач. Там уже есть школа, сейчас возводят детский сад, а в перспективе появится автогородок. Проектировщику новой дороги предстоит сделать все необходимые изыскательские работы и запроектировать подъездные пути к этим перспективным объектам.
В требованиях к проектированию мы обозначили, что новая дорога должна проходить от территории строящегося садика до нежилого здания на Калинина, 106, иметь надежную систему водоотведения, современные элементы благоустройства, освещение. Проект также должен предусматривать озеленение вдоль дороги», — рассказал  Дмитрий Веретельников, заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства
Заявки принимают до 10 августа. Начальная максимальная цена контракта — 9,5 млн рублей. Проект должен быть готов к июню 2024. В эти сроки входит и получение положительного заключения государственной экспертизы.
 
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Автор: Петр Савельев
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