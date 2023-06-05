В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства Шинного кладбища

Проект муниципального контракта уже подготовлен и в ближайшее время появится на сайте госзакупок. Начальная цена работ составляет 3,8 млн рублей.

В пресс-службе департамента городского хозяйства рассказали, что подрядчику предстоит выполнить дополнительное благоустройство нового Шинного кладбища. Там должны будут появиться туалетные кабины, баки для сбора мусора, ёмкости под воду для нужд посетителей. На въезде появятся откатные ворота.Работы будут проводиться на участке кладбища в районе секторов 171-213.

На остальной части кладбища в рамках будущего контракта оборудуют 25 таких площадок на 2 бака каждая, там же появятся информационные таблички с номерами секторов, схемой их расположения, информацией о режиме работы и правилах поведения. Для посетителей оборудуют 4 туалетные кабины из кирпича и поставят емкости с водой.

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