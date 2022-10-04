В Красноярске до конца года появится новое кладбище
Рядом с существующим кладбищем «Шинное» появится новый погост. Территория, переданная городу Берёзовским районом, имеет необходимую категорию земель. Ее площадь составляет 38 га.
Бадалыкское кладбище в Красноярске хотят увеличить еще на 16 гектаров со стороны Северного шоссе, — сообщает пресс-служба Горсовета.
В Родительский день на красноярских кладбищах запретят въезд и парковку
Возникшие неудобства муниципальные власти обещают компенсировать запустив автобусные маршруты по городским погостам и увеличив число единиц общественного транспорта.
На кладбище Бадалык началась реконструкция
Как сообщили в администрации Красноярска, на центральной аллее кладбища Бадалык идет реконструкция. Также работы ведутся на продолжении аллеи – улице Ремесленной.