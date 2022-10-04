Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.10
55,29
52,73
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске до конца года появится новое кладбище

В Красноярске до конца года появится новое кладбище
Иллюстрация: admkrsk.ru

Рядом с существующим кладбищем «Шинное» появится новый погост. Территория, переданная городу Берёзовским районом, имеет необходимую категорию земель. Ее площадь составляет 38 га.

#НОВОСТИ
В пресс-службе департамента городского хозяйства рассказали, что сейчас обустраивают новое кладбище, ведется планировка, оформляют сектора под будущие захоронения. Также там появится ограждение, тротуары и подъездные дороги, пока песчано-гравийные. Работы должны завершить до 30 ноября. Захоронения начнутся после того, как примут работы.
 
Отметим, сейчас в Красноярске есть 10 погостов. Для плановых захоронений открыты два кладбища – «Бадалыкское» и «Шинное». До середины ноября на Бадалыке закончат очередной этап благоустройства новой аллеи почетных захоронений. 
 
Читайте также:

Бадалыкское кладбище в Красноярске хотят увеличить еще на 16 гектаров со стороны Северного шоссе, — сообщает пресс-служба Горсовета.

В Родительский день на красноярских кладбищах запретят въезд и парковку

Возникшие неудобства муниципальные власти обещают компенсировать запустив автобусные маршруты по городским погостам и увеличив число единиц общественного транспорта.

На кладбище Бадалык началась реконструкция

Как сообщили в администрации Красноярска, на центральной аллее кладбища Бадалык идет реконструкция. Также работы ведутся на продолжении аллеи – улице Ремесленной.

 

 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Артур Чилингаров попал в санкционный список Минфина СШААртур Чилингаров попал в санкционный список Минфина США
  • Завтра в Калининграде на два года откроют небоЗавтра в Калининграде на два года откроют небо
  • Железногорский санаторий вошел в топ-100 российских здравницЖелезногорский санаторий вошел в топ-100 российских здравниц
  • В Красноярске начали производить станции тропосферной связиВ Красноярске начали производить станции тропосферной связи
  • «Сопке» и «Радуге» сохранят льготы по налогу на землю«Сопке» и «Радуге» сохранят льготы по налогу на землю
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.