В Красноярске до конца года появится новое кладбище

Рядом с существующим кладбищем «Шинное» появится новый погост. Территория, переданная городу Берёзовским районом, имеет необходимую категорию земель. Ее площадь составляет 38 га.

В пресс-службе департамента городского хозяйства рассказали, что сейчас обустраивают новое кладбище, ведется планировка, оформляют сектора под будущие захоронения. Также там появится ограждение, тротуары и подъездные дороги, пока песчано-гравийные. Работы должны завершить до 30 ноября. Захоронения начнутся после того, как примут работы.

Отметим, сейчас в Красноярске есть 10 погостов. Для плановых захоронений открыты два кладбища – «Бадалыкское» и «Шинное». До середины ноября на Бадалыке закончат очередной этап благоустройства новой аллеи почетных захоронений.

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В Родительский день на красноярских кладбищах запретят въезд и парковку

Возникшие неудобства муниципальные власти обещают компенсировать запустив автобусные маршруты по городским погостам и увеличив число единиц общественного транспорта.

На кладбище Бадалык началась реконструкция

Как сообщили в администрации Красноярска, на центральной аллее кладбища Бадалык идет реконструкция. Также работы ведутся на продолжении аллеи – улице Ремесленной.