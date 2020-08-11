На кладбище Бадалык началась реконструкция

Демонтирован старый бортовой камень, прокладываются траншеи для того, чтобы сделать освещение.

В мэрии напомнили, что приводить в порядок кладбище начали в прошлом году. Отремонтировали входные группы, сделали современную пешеходную зону, уложили разноформатную брусчатку, обустроили тротуары, установили уличную мебель, разбили газоны, провели озеленение и сделали современное освещение.

Сейчас аналогичные работы ведут на центральной аллее и вдоль улицы Ремесленной. Там будут располагаться почетные и знаковые захоронения – так как на аллее Славы места уже почти нет.

На новой аллее тоже проведут работы по устройству удобной пешеходной зоны, разобьют дорожки, тротуары, газоны, установят современное освещение. В ходе работ предусмотрен частичный снос старых, дикорастущих деревьев. Во время реконструкции для обеспечения бесперебойным электроснабжением также смонтируют новую трансформаторную подстанцию, а аллеи оснастят системой видеонаблюдения», – добавили в мэрии.

Работы на кладбище должны быть завершены в ноябре.