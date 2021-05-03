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В Родительский день на красноярских кладбищах запретят въезд и парковку

Кладбище в пос. Шинников, Красноярск
Кладбище в пос. Шинников, Красноярск. Иллюстрация: wikimapia.org

Возникшие неудобства муниципальные власти обещают компенсировать запустив автобусные маршруты по городским погостам и увеличив число единиц общественного транспорта

#НОВОСТИ
В Красноярске 11 мая — в День поминовения усопших — запретят движение и парковку на городских кладбищах. Об этом сообщили в мэрии.
 
Так, у «Бадалыка» закроют съезды с Енисейского тракта и дублирующие его проезды, а у «Николаевского» — движение вдоль кладбища по улице Пролетарская.
 
Также в этот день нельзя будет останавливаться и парковаться на:
  • ул. Грунтовая от стр. № 15 до стр. 21а (кладбище «Злобинское»);
  • пр. Свободный вдоль кладбища «Николаевское»;
  • ул. Енисейский тракт вдоль кладбища «Бадалык»;
  • по проезду-дублеру вдоль кладбища «Бадалык»;
  • ул. 4-я Шинная вдоль кладбища в пос. Шинников;
  • ул. Базайская вдоль кладбища «Базайское»;
  • ул. Шахтеров от ул. Игарская до ул. Дудинская;
  • ул. Дудинская от здания № 12а до ул. Шахтеров.
По «Бадалыку» и кладбищу посёлка Шинников с 8:00 до 20:00 людей будут перевозить автобусы большой и средней вместимости. Интервал движения — 7-8 минут. Стоимость проезда — 12-15 рублей (в зависимости от кладбища).
Схемы движения автобусов по территориям погостов будут размещены в салонах автобусов и в местах отправления транспорта», — говорят в мэрии.
Также в этот день будет на 10% будет увеличено число транспортных средств на маршрутах, проходящих у городских погостов.
 
Подобные ограничения вводятся в Красноярске не впервые. В прошлом году, например, они действовали 10 дней.
Автор: Петр Савельев
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