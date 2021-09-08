Кладбище Бадалык прирастет территорией в 16 га

Бадалыкское кладбище в Красноярске хотят увеличить еще на 16 гектаров со стороны Северного шоссе, — сообщает пресс-служба Горсовета.

Комиссия по градостроительству Горсовета поддержала предложение мэрии о расширении погоста. Новый участок для захоронения разместится со стороны Северного шоссе. По расчетам законодателей данной территории должно хватить на три года.

Окончательное решение по этому вопросу депутаты должны принять на сессии 14 сентября.

Напомним, что в Красноярске продолжают благоустраивать некрополь и прилегающие к нему окрестности. За последние годы отремонтированы входные группы, территория около храма, Аллея Славы и ул. Ремесленная.

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