Прощание с Дмитрием Миндиашвили пройдет 27 мая

Церемония прощания с легендарным тренером пройдет в Большом концертном зале 27 мая, сообщила федерация спортивной борьбы России. Дмитрий Миндиашвили будет погребен на кладбище Бадалык.

Начало церемонии назначено на 11.00.

Напомним, Дмитрий Миндиашвили скончался 24 мая, находясь на лечении в кардиологическом отделении краевой больницы. Причиной смерти названа пневмония.

Миндиашвили – создатель первой в Сибири и на Дальнем Востоке школы борьбы. Позже она получила статус академии и стала носить имя своего основателя. Из стен школы вышли многие олимпийские чемпионы СССР и России.