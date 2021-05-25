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Прощание с Дмитрием Миндиашвили пройдет 27 мая

Прощание с Дмитрием Миндиашвили пройдет 27 мая
Иллюстрация: newsae.ru

Церемония прощания с легендарным тренером пройдет в Большом концертном зале 27 мая, сообщила федерация спортивной борьбы России. Дмитрий Миндиашвили будет погребен на кладбище Бадалык.

#НОВОСТИ

Начало церемонии назначено на 11.00.

Напомним, Дмитрий Миндиашвили скончался 24 мая, находясь на лечении в кардиологическом отделении краевой больницы. Причиной смерти названа пневмония.

Миндиашвили – создатель первой в Сибири и на Дальнем Востоке школы борьбы. Позже она получила статус академии и стала носить имя своего основателя. Из стен школы вышли многие олимпийские чемпионы СССР и России.

 

Автор: Петр Савельев
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