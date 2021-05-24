Скончался легендарный тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили

Об этом сообщили РИА Новости в краевом министерстве спорта. Дмитрий Георгиевич основал школу высшего спортивного мастерства по вольной борьбе в Красноярске и подготовил несколько олимпийских чемпионов

Легендарный борец и тренер скончался за две недели до своего 88-летия.

Школа, которая позже была реорганизована в Академию борьбы и получила имя своего создателя, Миндиашвили открыл в 1973 году. Это было первое в Сибири и на Дальнем Востоке спортивное учебное заведение такого профиля.

Среди воспитанников академии - двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев, Адам Сайтиев, Давид Гобежишвили, двукратный чемпион мира Виктор Алексеев, первый абсолютный чемпион мира Ахмед Атавов… В 2018 году Миндиашвили ушел с поста президента Академии борьбы.

Дмитрий Георгиевич Миндиашвили был тренером сборной команды СССР, РСФСР с 1970 по 1992 г., главным тренер сборной России (1996—2006 гг.). В 1972 и 1976 гг. признан лучшим тренером Советского Союза, а в 2000 г. — лучшим тренером России XX века.

В 1982 году ему было присвоено звание Почетный гражданин Красноярска, а в 2013 – Почетный гражданин Красноярского края. Портрет Миндиашвили находится в галерее почетных граждан края в Законодательном собрании.

Дмитрий Миндиашвили был номинантом премии «Человек года-2013» и «Человек года-2017» в Красноярске в номинации «Спортивный менеджер года».