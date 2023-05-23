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В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства кладбища Бадалык

В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства кладбища Бадалык
Иллюстрация: администрация города

На портале госзакупок уже размещен соответствующий тендер. Начальная цена муниципального контракта составляет 75 млн рублей.

#НОВОСТИ
Заявки принимают до 7 июня. Подрядчику предстоит обустроить участок на не менее чем 80 могил. Точное количество станет известно после планировочных работ.
 
Напомним, обустройство аллеи вдоль улицы Ремесленной идет с 2020. Проект реализуют поэтапно. Сейчас работы идут на участке со сложным рельефом. Там сделают планировку, затем отсыпят территорию, обустроят систему отвода дождевых и талых вод, сформируют сеть пешеходных дорожек из брусчатки, проведут укрепление откосов, установят забор, высадят газоны, оборудуют подходы и проезды, оформят ячейки для будущих захоронений, сделают новое освещение.
 
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Автор: Петр Савельев
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