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На Бадалыке оборудуют аллею почетных захоронений

На Бадалыке оборудуют аллею почетных захоронений
Иллюстрация: admkrsk

В 2023 в Красноярске продолжится благоустройство Бадалыкского кладбища. Обещают новую аллею почетных захоронений.

#НОВОСТИ

Аллею обустраивают вдоль ул. Ремесленной. Планируется, что там будет 80 мест для захоронений, выполненных в едином стиле.

Этим летом сделают планировку, отсыпку территории, пешеходные дорожки из брусчатки, освещение, проезды и подходы к ячейкам.

Добавим, благоустройство кладбища началось в 2019. Начали с входной группы, сделали площадки  возле храма и облагородили Аллею Славы. В прошлом году обустраивали систему водоотведения.

 

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Автор: Петр Савельев
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