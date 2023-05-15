На Коммунальном мосту Красноярска начали укладывать новый асфальт

Схему ремонта сооружения было решено изменить, чтобы ускорить процесс и сократить пробки.

Новое асфальтовое покрытие начали укладывать на Коммунальном мосту в Красноярске. Об этом сообщили в мэрии города.

Сейчас работы ведутся на участке от ул. Вейнбаума до острова Отдыха. Причем сразу по всей его длине, но лишь на одной полосе, а не на трех, как планировалось ранее. Схему ремонта решили поменять в конце прошлой недели.

Как правило, деформационные швы расположены на несколько сантиметров выше полотна. Когда рабочие сняли асфальт на первом участке, то увидели, что перепада высот нет. Значит, швы не будут препятствием для автомобилистов, соответственно половину моста перекрывать не нужно», — пояснил решение руководитель красноярского УДИБ Павел Креско.

С его слов, новый подход позволит ускорить темпы ремонта почти в два раза и снизить количество пробок.

Ожидается, что первый обновленный асфальт на мосту появиться уже к концу июня.

Будет ли по такой же схеме ремонтироваться участок от острова Отдыха до Предмостной площади, решат позднее.

Напомним, что ремонтировать Коммунальный мост в Красноярске начали на прошлой неделе. До этого он не видел ремонта с 2017.

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