Подрядчика для ремонта дорог за 460 млн ищут в Красноярске

Прием заявок открыт до 30 августа, а итоги станут известны в первой декаде сентября. Исполнителя обяжут закончить работы к январю 2024.

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска начал поиск подрядчика для ремонта автомобильных дорог города. Прием заявок для участия в открытом конкурсе продлится 14...30 августа. По данным РТС-тендер, максимальная сумма контракта — 460 млн рублей.

Закупку осуществят за счет городского бюджета. Заказчик работ — Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Подрядчика определят 4 сентября. Завершить работы он должен будет к 15 января 2024. В описании объекта закупки значатся почти 700 видов работ: от валки деревьев и устройства асфальтового покрытия до установки металлических опор и павильонов.

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