Бывшего главу ПКФ «Крепость» Александра Кангуна осудили на 4 года колонии

Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Сегодня приговор руководителю ПКФ «Крепость» Александру Кангуну вынес Советский районный суд Красноярска. Его осудили на 4 года колонии за ущерб 187 покупателям авто на общую сумму 414 млн рублей.