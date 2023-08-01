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Бывшего главу ПКФ «Крепость» Александра Кангуна осудили на 4 года колонии

Бывшего главу ПКФ «Крепость» Александра Кангуна осудили на 4 года колонии
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Сегодня приговор руководителю ПКФ «Крепость» Александру Кангуну вынес Советский районный суд Красноярска. Его осудили на 4 года колонии за ущерб 187 покупателям авто на общую сумму 414 млн рублей.

#НОВОСТИ
Кроме того, Александр Кангун не может занимать должности в коммерческих  организациях в течении 2,5 лет, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
 
По версии следствия, в 2017 Александр Кангун дал распоряжение ООО ПКФ «Крепость», ООО «Крепость-Сириус», ООО «Крепость-Аэропорт», ООО «Крепость-Абакан» заключать предварительные соглашения и договоры купли-продажи с клиентами, обратившимися в дилерские центры для покупки машин. С договоров он получал 30-40% от стоимости авто, что значительно превышало минимальный размер гарантийной суммы — 50 тыс. рублей. Деньги он переводил на нужды подконтрольных компаний, не связанные с исполнением обязательств перед клиентами, строительство офисных зданий, покупку недвижимости. Хотя денежные средства он должен был направить поставщику для оплаты автомобилей. 
 
За 1,5 года таких действий образовалась кредиторская задолженность и как следствие, исполнять обязательства перед клиентами стало невозможно. Пострадавшим в итоге деньги вернул представитель автопроизводителя — «Тойота Мотор». 
 
Руководитель «Крепости» своей вины не признал, заявив, что «гарантийная сумма» была авансовым платежом и производилась с согласия покупателя, а полученные средства шли исключительно в пользу дилерских центров. 
 
Ранее Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом Александра Кангуна.
 
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Автор: Петр Савельев
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