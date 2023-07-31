Красноярский край попал в топ-10 по количеству электрокаров с пробегом

Аналитики агентства «Автостат» назвали ТОП-10 регионов России по объему рынка электромобилей с пробегом. В списке есть и Красноярский край.

Наш регион занял десятое место. В первом полугодии 2023 в крае насчитали 128 поддержанных электрокаров.

Больше всего электромобилей с прогебом оказалось в Москве (746 штук, 15% от общего количества). Второе место занимает Краснодарский край (406 автомобилей), а замыкает тройку Иркутская область (329 машин). На 4 и 5 место оказались Московская область и Санкт-Петербург — 301 и 245 штук соответственно.

В ТОП-10 также попали Приморский край (213 штук), Новосибирская область (146 штук), Свердловская область (131 штук), Хабаровский край (129 штук).

По данным агентства « Автостат », в 1 полугодии насчитывалось 5 тысяч поддержанных электрокаров. Это на 12% больше, чем в январе – июне 2022.

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