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Микрозаймы продолжают терять позиции в Красноярском крае

Микрозаймы продолжают терять позиции в Красноярском крае
Автор фото: ededchechine. Иллюстрация: freepik.com

Количество выданных «кредитов до зарплаты» в регионе снова снизилось. Причем даже сильнее, чем в прошлом месяце.

#НОВОСТИ

За июль 2023 в Красноярском крае было выдано 64 804 микрозайма, что на 3,2% меньше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По количеству «займов до зарплаты», как и по отрицательной динамике этого показателя, край идет на втором месте в Сибирском федеральном округе: в первом случае — после Кемеровской области (74 886 кредитов), а во втором — после Алтайского края (-4,4%).

В целом же по России в июле 2023 было выдано 2,86 млн микрозаймов, что на 2,8% меньше, чем в июне.

Во многом это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Добавим, что в июне этого года количество микрозаймов, выданных в Красноярском крае, было меньше майских показателей на 2,4%, тогда как по стране снижение составило 4%.

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По количеству проданных в кредит авто край занял второе место в Сибири.

Потребкредитование в Красноярском крае выросло почти вдвое

Темпы роста этого сегмента в регионе оказались даже больше среднероссийских.

Красноярский край не попал в топ-10 регионов с высокими зарплатами

Специалисты агентства РИА Новости составили рейтинг регионов России по уровню зарплат. Красноярский край в нем занял 12-е место.

Автор: Петр Савельев
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